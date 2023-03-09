Происшествия 09 марта 2023, 18:46 Тюменца обвинили в убийстве отца

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В Тюменской области 31-летнего мужчину обвинили в убийстве отца. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой н СУ СК РФ по региону.

Предположительно, мужчина выпивал вместе с 61-летним отцом в селе Малышенка Голышмановского городского округа. В процессе застолья родственники поссорились, и сын разозлился. Сначала он несколько раз ударил отца руками, а потом — не менее трех раз ножом в грудь.

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От полученных травм мужчина скончался на месте. Его сын задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

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