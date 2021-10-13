Тюменскую старшеклассницу избили в туалете школы

В одном из сел Тюменской области ученицу старших классов избили прямо в школьном туалете. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

По словам матери подростка, ее дочь избили после конфликта с ученицей из параллельного класса. В результате 15-летняя школьница получила сотрясение мозга.

«После избиения моя дочь и другие дети боятся ходить в школу, потому что адекватной реакции от родителей обидчицы не было, как и от представителей руководства школы», — поделилась женщина.

Родители пострадавшей обратились за помощью к правоохранителям. Проводится проверка.