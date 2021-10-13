13 октября 2021, 14:30
Тюменскую старшеклассницу избили в туалете школы
Старшеклассница была избила в школьном туалете под Тюменью
В одном из сел Тюменской области ученицу старших классов избили прямо в школьном туалете. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.
По словам матери подростка, ее дочь избили после конфликта с ученицей из параллельного класса. В результате 15-летняя школьница получила сотрясение мозга.
«После избиения моя дочь и другие дети боятся ходить в школу, потому что адекватной реакции от родителей обидчицы не было, как и от представителей руководства школы», — поделилась женщина.
Родители пострадавшей обратились за помощью к правоохранителям. Проводится проверка.