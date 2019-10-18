Тюменскую школу проверят после сообщения о сотруднике-сектанте

Подписчица сообщества «ЧС в Тюмени» в соцсети «ВКонтакте» опубликовала пост о сотруднице школы.

«Мой ребенок, приходя из школы, заявляет, что у него девять жизней и все разные, а также, что его Бог накажет. Например, руку сломает» — заявила мать.

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Также женщина подкрепила свои слова скриншотами из якобы аккаунта сотрудницы школы в Instagram. В публикациях со скриншотов автор рассказал о том, что земная жизнь является расплатой за ошибки, а душа обитает на разных «этажах» от рая до ада.

В школе, где работает женщина, не ответили на звонки журналистов. Департамент образования Тюмени также не взял трубку.

По сообщению издания 72.ru, по эпизоду проведут служебную проверку.