Происшествия 28 марта 2023, 15:06 Тюменского таксиста будут судить за систематические кражи у нетрезвых пассажиров

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В Тюмени будут судить местного таксиста, который более года крал у своих нетрезвых пассажиров, а одного опоил и довел до комы. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Один из пассажиров сел в машину к таксисту с открытой бутылкой вина, и водитель подсыпал ему психотропное вещество в алкоголь, а потом обокрал и высадил посреди улицы. Пострадавший впал в кому, врачам удалось спасти его жизнь, но мужчина получил серьезный вред здоровью.

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На счету таксиста еще несколько жертв, которых он обокрал, но без подсыпания наркотиков. За это 52-летнему тюменцу грозит до 15 лет тюрьмы.

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