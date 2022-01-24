Тюменского косметолога будут судить за смерть клиента

Косметолога из Тюмени будут судить за смерть пациентки во время подготовки к процедуре липосакции. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу тюменской прокуратуры.

Косметолог, 52-летняя женщина, принимала клиентов у себя дома. К ней обратилась ее знакомая с просьбой провести липосакцию подбородка. По версии следствия, перед процедурой косметолог ввела пациентке лидокаин, чтобы обезболить, однако неправильно рассчитала дозу препарата. Пациентка скончалась от передозировки.

Косметолог признала вину, дело направлено в суд с обвинительным заключением. Женщине грозит срок до пяти лет лишения свободы.