Происшествия 09 февраля 2023, 14:38 Тюменский таксист напал с железной битой на семейную пару

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В Тюмени таксист избил железной битой мужчину и его супругу после замечания о неосторожной езде. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

Местный житель сделал замечание таксисту, который наехал ему на ногу. Тогда водитель выскочил из автомобиля и бросился на мужчину.

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«Он сходу нанес мне удар в лицо, продолжил меня бить, потом стал ногами меня пинать по лицу. Позже он достал железную биту и начал ей наносить удары по лицу», — рассказал пострадавший.

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Жена пыталась оттащить таксиста, но тоже получил несколько ударов железной битой. В итоге на помощь паре выбежали сотрудники соседнего магазина, они укрыли пострадавших. Водителю такси удалось скрыться, его ищет полиция.