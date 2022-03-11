Тюменский суд рассмотрит дело стоматолога, обезобразившего лицо пациентки

В Тюмени под суд пойдет 41-летний врач-стоматолог, изуродовавший пациентке лицо в процессе удаления зуба. Перепутав антисептик с аммиаком, он обработал рану раствором последнего. В результате пациентка получила химически ожог.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, у женщины зафиксирован химический ожог верхней челюсти. Пытаясь скрыть данный факт, врач дал рекомендацию лечиться на дому. Но когда на лице возникло гнойное воспаление, женщина обратилась в медучреждение, где ей оказали всю необходимую помощь.

В отношении стоматолога возбудили уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей, что закончилось причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Он может быть ограничен в свободе на срок до четырех лет, либо провести год в колонии.