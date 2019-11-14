Тюменский хирург спас пассажира самолета

«Молодой человек лежал на полу в проходе, семь человек оказывали ему помощь. Он был в сознании, но крайне бледный. Помог нашатырь и далее сладкий горячий чай», — пояснил Дмитрий Хомутинин.

По информации издания, состояние пациента сначала стало лучше, но вскоре ухудшилось. Тюменский врач поставил ему катетер, что помогло стабилизировать состояние. Экипаж получил от хирурга разрешение продолжить полет, не выполняя экстренную посадку.

Почти до конца полета Дмитрий Хомутинин следил за состоянием пассажира, в организм которого поступали лекарства через установленный катетер. В Москве пациента забрали бригады реанимации и медицины катастроф.

По словам департамента здравоохранения, Дмитрий Хомутинин уже трижды спасает пассажира на борту самолета.