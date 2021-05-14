Тюменские следователи выясняют обстоятельства гибели местного жителя на пожаре в СНТ

В Ишимском районе Тюмени на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Дорожник» в ночь на 14 мая произошел пожар. Пламя охватило дачный домик площадью восемь на девять метров. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

Огонь уничтожил крышу и стены здания. Пламя бушевало на площади 72 квадратных метра. В ликвидации пожара участвовали 10 спасателей. В их распоряжении было две единицы специальной техники.

На пепелище спасатели нашли тело 32-летнего мужчины. По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. На месте событий работают эксперты-криминалисты.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.