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    21 декабря 2020, 10:50

    Тюменские следователи выяснили причину смерти школьника на уроке физкультуры

    Артур Блянихов

    Стала известна причина смерти школьника на уроке физкультуры в Тюменской области, передает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

    По данным издания, старшеклассник погиб в сентябре этого года. Во время урока физкультуры он бежал кросс, но внезапно потерял сознание и упал. Сотрудники школы начали оказывать ему доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков, которым не удалось спасти юношу.

    «По итогам доследственной проверки установлено, что смерть подростка наступила от острой сердечной недостаточности. Она была связана с заболеванием, не имеющим ярко выраженных клинических симптомов и не диагностированым при жизни», — объяснили в ведомстве.