Тюменские следователи выяснили причину смерти школьника на уроке физкультуры

По данным издания, старшеклассник погиб в сентябре этого года. Во время урока физкультуры он бежал кросс, но внезапно потерял сознание и упал. Сотрудники школы начали оказывать ему доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков, которым не удалось спасти юношу.

«По итогам доследственной проверки установлено, что смерть подростка наступила от острой сердечной недостаточности. Она была связана с заболеванием, не имеющим ярко выраженных клинических симптомов и не диагностированым при жизни», — объяснили в ведомстве.