21 декабря 2020, 10:50
Тюменские следователи выяснили причину смерти школьника на уроке физкультуры
Стала известна причина смерти школьника на уроке физкультуры в Тюменской области, передает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.
По данным издания, старшеклассник погиб в сентябре этого года. Во время урока физкультуры он бежал кросс, но внезапно потерял сознание и упал. Сотрудники школы начали оказывать ему доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков, которым не удалось спасти юношу.
«По итогам доследственной проверки установлено, что смерть подростка наступила от острой сердечной недостаточности. Она была связана с заболеванием, не имеющим ярко выраженных клинических симптомов и не диагностированым при жизни», — объяснили в ведомстве.