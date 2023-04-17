17 апреля 2023, 14:54
Тюменские следователи начали проверку после сообщения о гибели супружеской пары
В Тюмени следствие начало проверку по делу о гибели супружеской пары в результате пожара в вагоне-бытовке. Причиной случившегося могла стать неисправность электроприборов. Об этом написал сайт nashgorod.ru.
Место происшествия осмотрели, провели опросы очевидцев. Правоохранители организовали судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы для выяснения точных причин пожара.
Тюмень
Следственный комитет России
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