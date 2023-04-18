Происшествия 18 апреля 2023, 17:00 Тюменские полицейские задержали предполагаемого виновника пожара на Велижанском тракте

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Сотрудники полиции Тюменской области задержали мужчину, который, предположительно, спровоцировал крупный пожар на Велижанском тракте. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По данным ведомства, местный житель обжигал металлические провода, после чего огонь начал стремительно распространяться по полю вдоль тракта. Поняв, что ликвидировать горение своими силами не получится, мужчина скрылся с места ЧП.

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Отмечается, что в отношении местного жителя составили административный протокол.