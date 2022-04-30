Тюменские полицейские за 23 минуты нашли и вернули родителям потерявшегося ребенка

В Тюмени полицейским понадобилось всего 23 минуты, чтобы отыскать убежавшего со двора ребенка.

Как сообщает nashgorod.ru, вечером он вышел во двор на улице Ватутина всего на пять минут и пропал. Но время шло, а ребенок домой не возвращался, и во дворе его уже не было.

Родители написали в соцсетях с просьбой к горожанам сообщить, если кто-то из них увидит ребенка. При этом они рассказали, как он выглядит и во что был одет.

На это сообщение обратили внимание в полиции. Полицейским понадобилось всего 23 минуты, чтобы отыскать «потеряшку» и привезти его домой.

В Тюмени полицейским приходится каждый год разыскивать примерно полторы сотни потерявшихся детей. В большинстве случаев на это уходит не более суток.