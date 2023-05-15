Происшествия 15 мая 2023, 16:42 Тюменские полицейские устроили погоню за пьяным водителем

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Сотрудники полиции Тюменской области устроили погоню за водителем, который находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Экипаж ДПС заметил грузовую фуру, которая странно двигалась по дороге Тюмень — Нижняя Тавда. Водитель проигнорировал просьбы полицейских остановиться и попытался скрыться.

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Отмечается, что к погоне присоединились еще несколько экипажей ДПС, нарушителя удалось задержать.