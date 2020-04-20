Тюменская сиделка избила бабушку-инвалида. Теперь ответит перед СК
«Следователи СК России проверят и установят все обстоятельства произошедшего, а также виновных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщается на сайте ведомства.
Все произошло в одном из дворов в Тюмени. Женщина подняла руку на бабушку из-за того, что та не могла усидеть в инвалидном кресле. Она ударила пенсионерку по лицу, в это время рядом с коляской стоял мужчина и ничего не предпринимал. Видео записал один из неравнодушных жителей из окна своей квартиры.
Предполагаемую виновницу задержали и проверили на наличие алкоголя и наркотиков. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Как сообщил Теlеgrаm-канал LIFE SHOT, пожилой женщине вызвали скорую, сейчас она в порядке. Пенсионерку забрал сын, он узнал о происшествии от полиции.
Ранее в Казани умерла 80-летняя пенсионерка, у которой накануне хулиган отнял продукты возле дома.