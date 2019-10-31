Тюменская школьница уехала на свидание в другой город. Ее искали несколько дней

Пермская транспортная полиция сняла девочку с поезда Новосибирск — Минск. Она отправилась в Пермь на прогулку с молодым человеком, с которым познакомилась в социальных сетях полгода назад., сообщило ИА Ura.ru.

«Девушка рассказала нам, что ушла из дома, чтобы уехать на поезде в Пермь к своему новому другу», — отметили в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу.

Девушку задержали, доставили в дежурную часть сотрудники полиции и передали информацию тюменским коллегам. Родителей сбежавшая ожидала в социально-реабилитационном центре «Милосердие».