Тюменская школьница уехала на свидание в другой город. Ее искали несколько дней
Школьница из поселка Боровский Тюменской области решила поехать на свидание с парнем в другой город. Родители об этом не знали и пошли в полицию. Позже сбежавшую сняли с поезда Новосибирск — Минск, сообщила «Комсомольская правда».
Пермская транспортная полиция сняла девочку с поезда Новосибирск — Минск. Она отправилась в Пермь на прогулку с молодым человеком, с которым познакомилась в социальных сетях полгода назад., сообщило ИА Ura.ru.
«Девушка рассказала нам, что ушла из дома, чтобы уехать на поезде в Пермь к своему новому другу», — отметили в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу.
Девушку задержали, доставили в дежурную часть сотрудники полиции и передали информацию тюменским коллегам. Родителей сбежавшая ожидала в социально-реабилитационном центре «Милосердие».