Тюменка украла из банкомата 150 тысяч рублей

В Тюмени местная жительница забрала себе 150 тысяч рублей, которые в банкомате оставила другая горожанка. Теперь ей грозит тюремный срок, передает ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Тюменка попыталась снять деньги через банкомат. Устройство вернуло ей карту, и женщина ушла, не дождавшись наличных. Случайная прохожая забрала эти деньги, подойдя к банкоматам чуть позже. Правоохранители при помощи камер нашли ее. Оказалось, что к этому моменту она уже потратила около 15 тысяч. Отмечается, что подобные преступления расцениваются как кража в значительном размере. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

«Через определенное время банкомат сам поймет, что средства не забрали, и наличные вернутся в устройство. Владелец сможет получить их после инкассации, написав заявление», — объяснил инсайдер.