23 августа 2021, 22:28
Тюменка травмировалась при попытке сделать селфи на крыше поезда
В Тюмени местная школьница получила удар током, попытавшись сделать селфи на крыше поезда. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
«На железнодорожных путях, расположенных в близи дома по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 46 в Тюмени, в вечернее время две ученицы 10 класса поднялись на крышу железнодорожного вагона, чтобы сделать фотоснимки», — уточнили в пресс-службе.
Одну из старшеклассниц ударило током. С полученными травмами ее отвезли в больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.