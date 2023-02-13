Происшествия 13 февраля 2023, 14:31 Тюменец погиб при пожаре в частном доме

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В понедельник, 13 февраля, в частном доме на улице Николая Чаплина произошел пожар. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на прессс-службу ГУ МЧС по региону.

Огонь распроснился на площади 80 квадратных метром. Пламя охватило дом и надворные постройки. Прибывшим на место пожарным удалось справиться с огнем.

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Однако один человек погиб. Его тело обнаружили при тушении. По факту пожара проводится проверка, устанавливается личность погибшего.

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