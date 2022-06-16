Тюменец незаконно провез в РФ и разместил у себя 49 гастарбайтеров

Суд вынес приговор жителю Тюмени за то, что он нелегально ввез в Россию и разместил граждан Таджикистана, Узбекистана и Киргизии — всего 49 человек. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Следствие установило, что 38-летний мужчина организовал этим людям поездку в Россию, а после этого снял для них помещение, где они жили и работали нелегально. Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно.