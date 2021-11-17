ДТП произошло на 453-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Там водитель автобуса Setra врезался в заднюю часть большегруза Volvo. В автобусе в этот момент находились 28 вахтовиков из Нового Уренгоя. Они направлялись в Новосибирск. В результате травмы получили 55-летний водитель и 23-летний пассажир.

Водитель автобуса уже ни раз выплачивал штрафы за нарушения ПДД. За ним числится управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Ему грозит лишение прав управления транспортом.