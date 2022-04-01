Тюленя с крюком в щеке спасли во Владивостоке

На острове Русский во Владивостоке две женщины увидели тюленя, у которого из щеки торчал рыболовный крюк. К нему на помощь незамедлительно прибыли сотрудники центра морских млекопитающих «Тюлень». Об этом написал сайт kp.ru.

Крючок вызвал абсцесс на пораженном участке морды, из-за чего тюлень похудел на семь килограммов. С таким ранением он плавал приблизительно неделю, и если бы его не заметили, то животное умерло бы.

По словам главы центра Лоры Белоиван, такой случай — типичный показатель пагубной деятельности человека. Около половины тюленей страдают от природных казусов, а другая половина — от рук людей.