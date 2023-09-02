Происшествия 02 сентября 2023, 13:34 Тюлень напал на купающихся в море Азербайджана Тюлень атаковал купающихся в море в Азербайджане и попал на видео РИА «Новости»

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Купание мужчин в Каспийском море у побережья Азербайджана прервал тюлень, который напал на отдыхающих. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Media.Az.

На опубликованных кадрах животное сначала атаковало одного купальщика, а после нагнало второго, который пытался уплыть подальше от агрессивного ластоногого.

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По какой причине каспийский тюлень напал на людей, неизвестно. Но это это не первый случай такого агрессивного поведения. В 2020 году в казахстанском Магнистау зафиксировали шесть случаев нападения тюленей на людей. Среди пострадавших оказались дети. Местные жители начали закидывать морских млекопитающих камнями.

Экологи отметили, что обычно каспийские тюлени не отличаются агрессивным поведением, но к нападениям на людей могла привести аномальная жара.