Режиссер Никита Михалков оказался на волоске от смерти, выступая на сцене МХАТ имени Горького. Сорвавшийся с высокой конструкции предмет упал в сантиметрах от худрука Центра театра и кино, сообщила газета «Московский комсомолец».

Как утверждает издание, театр всячески старается замолчать инцидент. Выяснилось, что у ног Никиты Михалкова, занятого работой в постановке «Двенадцать», оказался кусок декорации для спектакля, который играли за день до этого. Учитывая, что сорвался предмет с высоты в 13 метров, кинорежиссер мог погибнуть или получить серьезный ущерб здоровью.

По информации газеты, Никита Михалков спокойно отреагировал на инцидент и добавил, что в его театре «такого не случится никогда».

Директор Центра театра и кино Игорь Попов рассказал, что в их помещении ведется ремонт, поэтому спектакли ставятся на разных площадках, в том числе и МХАТ. Вернется в родные стены труппа Никиты Михалкова в 2023 году.

Сейчас режиссер в ранге почетного гостя принимает участие в международном кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути», проходящем в Ташкенте. Там Никита Михалков выразил мнение о том, что российским фильмам не имеет смысла участвовать в конкурсе на получение премии «Оскар».