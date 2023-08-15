Происшествия 15 августа 2023, 17:57 Тяжелых пострадавших из-за взрыва в Махачкале эвакуируют в федеральные центры Минздрав: тяжелых пострадавших после взрыва в Махачкале отправят в клиники Москвы РИА «Новости»

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Всех пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии после взрыва на АЗС в Махачкале, транспортируют в московские клиники и федеральные центры. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Его заявление опубликовали в Telegram-канале Минздрава Дагестана.

«Сейчас в лечебных учреждениях города Махачкалы продолжают находиться более 60 человек. Из них 11 — в тяжелом состоянии», — уточнил Фисенко.

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Рано утром 15 августа в город прибыл борт МЧС, который доставил медиков из Федерального центра медицины катастроф и департамента здравоохранения Москвы. Врачи осмотрели пациентов и начали вырабатывать тактику лечения.

«Предполагаем, что все тяжелые пациенты, которые находятся в Махачкале, будут эвакуированы в лечебные учреждения Москвы и федеральные центры Минздрава», — заключил Фисенко.

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы прогремели взрывы. Из-за пожара на автосервисе произошла детонация баллонов со сжиженным газом на заправке. Жертвами стали 35 человек, более 100 получили ранения. Пострадавших госпитализировали.