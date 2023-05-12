Происшествия 12 мая 2023, 14:57 Тяжелобольной ребенок из Приморья умер во время полета в Москву для операции Мальчик с опухолью головного мозга скончался во время перелета в Москву для операции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Страдающий от опухоли головного мозга трехлетний мальчик из Уссурийска умер во время перелета из Владивостока в Москву. Как сообщил сайт kp.ru, отец отправился сыном в столицу для пересадки костного мозга.

Ребенок не вынес перепадов давления и умер перед посадкой, где его уже ждала медицинская бригада.

Реклама

По данным издания, первую операцию мальчику сделали в одном из дальневосточных медицинских центров. Но у маленького пациента начались осложнения, и он перенес инсульт, который еще сильнее сказался на его здоровье.

После перевода в онкологическое отделение детской краевой больницы врачи решили отправить ребенка в Москву. Медицинскую бригаду в качестве сопровождения пациенту и его отцу не дали.

В региональном Минздраве заявили, что лечащие ребенка врачи проконсультировались с медиками федеральной клиники и по итогам консилиума приняли решение, что медицинское сопровождение не требуется. В ведомстве добавили что сейчас проводят проверку по факту случившегося.

Следователи завели уголовное дело о медицинской халатности, сообщило региональное издание Deita. Несмотря на то, что ребенок умер еще в январе 2022 года, об этой истории ничего не было известно.

Отец мальчика пожаловался на бездействие властей депутату Законодательного собрания Приморья Геннадию Шульге, который предал историю огласке и пообещал обратиться в прокуратуру.