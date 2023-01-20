Эксклюзив 20 января 2023, 22:13 «Тяжело сидеть, лежать». Пострадавший в ДТП с автобусом под Ростовом рассказал подробности аварии Пострадавший в ДТП с автобусом в Ростовской области: водитель сказал, что ему стало плохо mvdmedia.ru

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В Ростовской области автобус съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадало порядка 13 человек. Один из пассажиров рассказал «360» подробности случившегося.

ДТП произошло в городе Каменск-Шахтинский. По словам Алексея, водитель высадил людей на станции Маяковская. Автобус простоял на месте дольше обычного.

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«Обычно стоит секунд 30-40, тут мне показалось, что он простоял минуты две. Вот, двери закрываются, он поехал. Я смотрю, он поехал куда-то не в ту сторону. И увеличивается скорость. И потом удар, я оказался на полу», — рассказал пострадавший.

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Один из пассажиров открыл двери автобуса. Алексею удалось самостоятельно выйти из салона. Он признался, что после удара почувствовал боль в груди.

«Тяжело сидеть, тяжело лежать. Сильный ушиб грудной клетки. <…> Практически все попадали, на полу. У кого-то нога [пострадала], у кого-то ключица, у кого-то зубы даже были выбиты», — пояснил пассажир.

Он позвонил в службу «112» и вызвал скорую помощь. Медики прибыли на место аварии быстро. По словам Алексея, карета скорой помощи приехала примерно через пять минут после вызова. Также быстро подоспели полицейские. После аварии водитель вышел на улицу и стоял у автобуса.

«У него кровь из головы шла. У него спрашивали, что случилось. Он говорит: „Мне стало плохо“», — подчеркнул пострадавший в ДТП.

Алексей добавил, что скорая помощь забрала порядка 10 человек. Их с травмами повезли в больницу.

По данным МВД Медиа, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса пострадало 13 человек. Все произошло около дома № 12 по Станционному переулку. Водитель пассажирского автобуса примерно 59 лет пересек «встречку», съехал с дороги и врезался в дерево. В аварии пострадал сам перевозчик и еще 12 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних.