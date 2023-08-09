Эксклюзив 09 августа 2023, 13:38 Тяжелая техника приступила к разбору завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде Видео «360»: к разбору завалов в Сергиевом Посаде привлекли тяжелую технику

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К разбору завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде привлекли тяжелую технику. Обломки зданий расчищают при помощи мощных бульдозеров. В распоряжении «360» оказалось видео работы.

Завалы разбирают вручную и при помощи техники. На месте взрыва — битые кирпичи, доски и другие фрагменты разрушенных зданий.

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Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов рассказал, что взрыв произошел на предприятии «Пироросс» около 10:40. В результате ЧП пострадали 45 человек, уточнили в пресс-службе окружной администрации. Там отметили, что шестеро находятся в реанимации.

На место происшествия прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообещал, что всем пострадавшим окажут помощь. По его словам, ради обеспечения безопасности из всех цехов, а также ближайшего детского сада эвакуировали людей.

Заместитель главы администрации округа по вопросам строительства Андрей Горбунов подчеркнул, что здания, получившие повреждения в результате взрыва, отремонтируют за счет властей. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.