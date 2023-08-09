09 августа 2023, 13:38
Тяжелая техника приступила к разбору завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Видео «360»: к разбору завалов в Сергиевом Посаде привлекли тяжелую технику
К разбору завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде привлекли тяжелую технику. Обломки зданий расчищают при помощи мощных бульдозеров. В распоряжении «360» оказалось видео работы.
Завалы разбирают вручную и при помощи техники. На месте взрыва — битые кирпичи, доски и другие фрагменты разрушенных зданий.
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Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов рассказал, что взрыв произошел на предприятии «Пироросс» около 10:40. В результате ЧП пострадали 45 человек, уточнили в пресс-службе окружной администрации. Там отметили, что шестеро находятся в реанимации.
На место происшествия прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообещал, что всем пострадавшим окажут помощь. По его словам, ради обеспечения безопасности из всех цехов, а также ближайшего детского сада эвакуировали людей.
Заместитель главы администрации округа по вопросам строительства Андрей Горбунов подчеркнул, что здания, получившие повреждения в результате взрыва, отремонтируют за счет властей. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.
Видео
Взрыв в Сергиевом Посаде
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