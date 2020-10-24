Тягач загорелся в аэропорту Шереметьево. Причины возгорания пока не установили.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что тягач находился на стоянке № 93 в аэропорту Шереметьево, когда его охватил огонь. По каким причинам начался пожар пока неизвестно. Сейчас устанавливают и площадь возгорания.

По данным источника, в результате происшествия никто не пострадал. Аэропорт продолжил работать в штатном режиме.