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    24 октября 2020, 00:00

    Тягач загорелся в аэропорту Шереметьево — СМИ

    Нина Петлинова

    Тягач загорелся в аэропорту Шереметьево. Причины возгорания пока не установили.
    Тягач загорелся в аэропорту Шереметьево — СМИ

    Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Собеседник агентства отметил, что тягач находился на стоянке № 93 в аэропорту Шереметьево, когда его охватил огонь. По каким причинам начался пожар пока неизвестно. Сейчас устанавливают и площадь возгорания.

    По данным источника, в результате происшествия никто не пострадал. Аэропорт продолжил работать в штатном режиме.