Тягач врезался в самолет авиакомпании S7 в аэропорту Воронежа. Кадры с места

В аэропорту Воронежа тягач врезался в самолет Airbus авиакомпании S7 Airlines, который должен был выполнить рейс в Москву. Об этом сообщил источник «360».

По информации собеседника «360», вероятной причиной происшествия стали сложные погодные условия: тягач просто не удержал воздушное судно на льду. Этот рейс должен был выполнять экипаж из Челябинска. Бортовой номер поврежденного Airbus VP-BHQ.

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По предварительной информации, инцидент произошел около 8 утра по Москве, уточнило РИА «Новости».

«Причину мы выясняем, создана комиссия, она сделает выводы», — приводит агентство слова своего собеседника. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Самолет авиакомпании S7 должен был совершить вылет в столичный аэропорт «Домодедово». Сейчас поврежденное воздушное судно находится в Воронеже до устранения технической неисправности.

С утра четверга воронежский аэропорт задерживал рейсы из-за обледенения ВПП. Погодные условия улучшились во второй половине дня, но с 18:00 по московскому времени из-за сильного тумана аэропорт ввел режим ограниченной видимости.