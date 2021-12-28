Тягач слетел с трассы и спровоцировал пробку на выезде из Сургута

Грузовик перевернулся на выезде из Сургута возле поселка Белый Яр. В результате образовалась масштабная пробка. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пользователей социальной сети «Вконтакте» в группе «Инцидент Сургут».

«По дороге в сторону Солнечного, после Белого Яра перевернулся грузовик. Огромная пробка стоит в сторону города», — сказано в сообщении.

Сотрудники ГИБДД и врачи сейчас работают на месте происшествия. Информации о пострадавших не поступало, однако движение было затруднено.