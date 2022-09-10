Тягач с прицепом протаранил более 20 автомобилей в Мексике | 360°

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10 сентября 2022, 05:51

Тягач с прицепом протаранил более 20 автомобилей в Мексике

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Происшествия

10 сентября 2022, 05:51

Тягач с прицепом протаранил более 20 автомобилей в Мексике

Более 40 человек пострадали в ДТП с участием 23 автомобилей в Мексике

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Водитель тягача с отказавшими тормозами протаранил 23 легковых автомобиля в мексиканском штате Керетаро, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

Медицинская помощь потребовалась 44 пострадавшим. Троих человек госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия находятся экстренные службы.

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Правоохранительные органы задержали виновного в массовом ДТП. Региональная прокуратура выяснит обстоятельства случившегося и выдвинет водителю обвинения.

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Накануне массовое ДТП произошло в Ростовской области. Водитель КамАЗа не справился с управлением, спровоцировав аварию, в которой погибли два человека, еще двое получили травмы.

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