Происшествия 01 сентября 2023, 17:00 Титулованные спортсмены устроили драку в Махачкале Mash Gor: чемпион мира по самбо и победитель MMA устроили драку из-за долга Скриншот видео

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Обсуждение долга переросло в драку между трехкратным чемпионом мира по самбо Магомедом Магомедовым и победителем боев по смешанным единоборствам клуба AMC Fight Nights Вагабом Вагабовым. Видео разборки опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

По данным журналистов, спортсмены встретились в кафе Махачкалы для обсуждения возврата долга Вагабовым. Но беседа быстро перетекла в конфликт, и мужчины позвали своих друзей на помощь.

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В результате конфликт перерос сначала в массовую потасовку, а потом — в стрельбу из травматического оружия.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали самых буйных драчунов. Устроившим стрельбу пригрозили уголовным делом за хулиганство в общественном месте.