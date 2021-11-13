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    13 ноября 2021, 12:42

    Типография загорелась в Саратове

    МЧС: пожар на 700 квадратных метров проихошел в типографии в Саратове

    Дарья Морозова

    Пожар произошел в типографии в Саратове. Площадь возгорания распространилась на 700 квадратных метров. Об этом сообщило ИА «Регион 64» со ссылкой на ГУ МЧС.

    Типография загорелась в Саратове

    «Произошло загорание трехэтажного здания типографии. Пожарно-спасательные подразделения работают по второму номеру», — рассказали в ведомстве.

    Всего на месте происшествия 12 пожарных расчетов.

    Ранее двое мужчин из Губкинского получили награду за спасение человека во время пожара в жилом доме.

    Спасенный мужчина страдает ДЦП, поэтому не мог выйти из горящей квартиры сам. Мужчины смогли его эвакуировать еще до приезда МЧС. За храбрый поступок их наградили благодарственными письмами.

    В результате пожара никто не пострадал.