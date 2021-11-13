Типография загорелась в Саратове

Пожар произошел в типографии в Саратове. Площадь возгорания распространилась на 700 квадратных метров. Об этом сообщило ИА «Регион 64» со ссылкой на ГУ МЧС.

«Произошло загорание трехэтажного здания типографии. Пожарно-спасательные подразделения работают по второму номеру», — рассказали в ведомстве.

Всего на месте происшествия 12 пожарных расчетов.

Ранее двое мужчин из Губкинского получили награду за спасение человека во время пожара в жилом доме.

Спасенный мужчина страдает ДЦП, поэтому не мог выйти из горящей квартиры сам. Мужчины смогли его эвакуировать еще до приезда МЧС. За храбрый поступок их наградили благодарственными письмами.

В результате пожара никто не пострадал.