Тиктокершу-лихачку избили в Москве ее же знакомые

Блогершу Терезу Пудовкину избили в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Нападение произошло в одном из кафе в центре Москвы. Девушка уже написала заявление в полицию. По словам тиктокерши, на нее напали знакомые. О состоянии девушки пока ничего не известно.

На блогершу подписаны около 200 тысяч человек. Пудовкина часто снимала танцевальные ролики для популярной соцсети. Для видео девушка в основном выбирала подчеркивающие фигуру платья и нескромный макияж.

Также девушку знают по многочисленным нарушениям ПДД. Лихачка в курсе многочисленных штрафов, но не оплачивает их.