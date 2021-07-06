Тихоокеанский флот присоединился к поискам Ан-26 на Камчатке

Тихоокеанский флот присоединился к поискам самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Самолет, совершавший пассажирский рейс, пропал во вторник после того, как вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В какой-то момент экипаж перестал выходить на связь.

СМИ пишут, что Ан-26 мог упасть в Охотское море при заходе на посадку или рухнуть у угольного разреза у поселка Палана. Самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки экипажа, плохой видимости или отказа техники.

На борту находились более 25 человек. Среди них — один ребенок. Известно, что одна из пассажирок — глава поселка Палана Ольга Мохирева.

После потери связи с Ан-26 открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности. Также региональная прокуратуру начала проверку.

Район маршрута исследуют два вертолета и спецсамолет, рассказали в правительстве края.

СМИ узнали, что пропавший Ан-26 эксплуатировался с 1982 года. Его сертификат летной годности действителен до 30 августа 2021 года.