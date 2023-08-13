Происшествия 13 августа 2023, 13:20 Тигры на улицах, люди в лодках. Что происходило в Приморье после паводка Baza: на улицы Приморья после потопа вышли тигры Пресс-служба МЧС

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Тайфун «Ханун» обрушил на Приморье мощные ливни, людей начали массово эвакуировать. По последним данным, в пункты временного размещения вывезли около 600 жителей. Те, кто остались, — пользуются вместо машин лодками, а на улицы края вышли тигры. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Тигры на улицах, лодки вместо машин и драки по пояс в воде. Так выглядит Приморье после потопа — там уже массово эвакуировали людей», — написали в паблике.

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Канал прикрепил несколько записей, на одной из них местные жители засняли вышедшего на прогулку полосатого хищника. Тот застыл в кустах и наблюдал за людьми, которые его снимали.

Некоторые приморцы быстро приспособились к происходящему и стали использовать лодки для передвижения по затопленным улицам города. А другие даже начали устраивать потасовки, стоя по грудь в воде.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ранее сообщил, что вода начинает уходить. Скоро начнут работать административные комиссии для оценки повреждений домов, а спасатели помогут разобрать завалы.