Происшествия 26 января 2023, 07:13 Тигрица сбежала из частного дома под Рязанью и напала на мужчину Сбежавшую и напавшую на человека тигрицу Матильду в Рязанской области поймали

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В Рязанской области из частного дома сбежала тигрица и напала на мужчину, его госпитализировали. Животное поймали, усыпили и вернули в вольер. Депутат Рязанской городской Думы Елена Волкова на своей странице в «ВКонтакте» предложила передать Матильду в специализированный питомник.

«Наверное хозяину Матильды нужно передать тигрицу в специализированный питомник, где ей будет безопасно. И нам, рязанцам, тоже», — написала она.

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Тигрицу 25 января заметили в поселке Дягилево в 13 километрах от Рязани. Она жила в частном доме, в момент побега хозяин отдыхал в Таиланде. Животное ему подарили несколько лет назад, мужчина держал Матильду в вольере. Несколько раз в его доме проводили проверки, но нарушений не находили, хотя с 2020 года таких животных запретили держать на частной территории. Вырвавшись на свободу, тигрица напала на местного жителя, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Елена Волкова рассказала, что Матильду поймали, усыпили и отвезли обратно в вольер сотрудники муниципальной службы по контролю за безнадзорными животными Николай Андрюшов и Дмитрий Сергунин. Она показала кадры операции по отлову и напомнила, что совсем недавно городские депутаты предлагали закрыть это МБУ.