Происшествия 13 февраля 2023, 08:39 Тигр загрыз охотника в Хабаровском крае ТАСС: охотник погиб после нападения тигра в Хабаровском крае РИА «Новости»

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Растерзанное тело охотника после нападения тигра обнаружили в Советско-Гаванском районе Хабаровского края. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию района.

Погибшим оказался приезжий охотник с Сахалина, о его длительном отсутствии сообщили родственники, после чего обратились к правоохранителям.

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Останки мужчины обнаружили рядом с поселением Нельма, там же поисковый отряд увидел множество тигриных следов.

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Сайт kp.ru уточнил, что рядом с телом охотника лежал заряженный охотничий карабин с пулей в патроннике, оружие было в крови. Одежда мужчины оказалась полностью разодрана, на ней множество следов когтей и зубов дикого животного.

Селение Нельма находится в устье одноименной реки, из-за отсутствия наземного сообщения до него возможно добраться только по морю.

Это уже не первый случай нападения тигра на человека в регионе. Ранее в Нанайском районе тигр убил работника во время лесозаготовки.