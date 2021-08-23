Тигр убил лесозаготовщика под Хабаровском

Занимавшийся заготовкой леса рабочий погиб в Хабаровском крае после нападения на него тигра. Сообщение об этом появилось на сайте Министерства природных ресурсов региона.

Хищник напал на человека в Нанайском районе. Информация об этом поступила в ведомство в ночь на понедельник. Оперативная группа выехала на место незамедлительно, но человека уже нельзя было спасти.

Погибший занимался лесозаготовкой. Работы проводились в тайге, вдали от населенных пунктов, отметили в Минприроды края. На место прибыли правоохранители и специалисты по урегулированию конфликтов с дикими животными.

Это уже не первый подобный случай с нападениями тигров в Хабаровском крае в 2021 году. В конце января в Минприроды рассказали, что застрелили тигрицу, которая пыталась напасть на сотрудника ведомства. «360» писал, что эти животные злопамятны. И нападения зачастую провоцируют сами люди. В апреле тигр напал на китайских фермеров на границе с Россией.