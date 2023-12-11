Происшествия 11 декабря 2023, 08:39 Тигр растерзал двух собак в селе в Амурской области Тигр загрыз двух собак на окраине села в Амурской области Jürgen & Christine Sohns/http://imagebroker.com/#/search/globallookpress

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В Приамурье тигр напал на двух собак, одну из них утащил в лес. Об этом сообщил замначальника управления по охране животного мира региона Валерий Погасиенко. Его процитировал сайт «Порт Амур».

Животное напало на псов в селе Вольное Архаринского округа Приамурья. Одну из собак тигр растерзал прямо на месте. Второго он унес в лес. Причиной этого ЧП стало расположение дома, объяснил Погасиенко.

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«Дом расположен на берегу архаринской протоки, подворье большое, будки находились за ограждением, поэтому для тигра собаки стали легкой добычей», — сказал он.

Он уточнил, что специалисты управления по охране животного мира Приамурья дежурили всю ночь. Они установили фотоловушки, однако тигра так и не удалось запечатлеть. Жителей села Вольного призвали воздержаться от походов в лес, держать калитки закрытыми и не выпускать домашних питомцев за территорию двора.