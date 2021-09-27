Тигр откусил палец годовалому ребенку в парке в Крыму

Тигр откусил палец на руке годовалому ребенку в парке львов «Тайган» в Крыму. Маленького посетителя доставили в больницу, а СК РФ и прокуратура начали проверку по факту случившегося.

По данным Следственного комитета, ЧП произошло вечером 26 сентября, вплотную к клетке с тигром ребенка поднесла его 22-летняя мать. Для этого она перенесла его через защитное ограждение. В СК не уточнили, какую именно травму получил ребенок. По данным РИА «Новости», тигр откусил ему палец на руке.

После доследственной проверки следователи примут процессуальное решение. Обстоятельства травмирования ребенка также выясняет региональная прокуратура. В надзорном ведомстве также собираются дать оценку соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении хищных животных.

Также будет дана оценка и действиям родителей ребенка, которые занесли его за ограждение и поднесли прямо к клетке с опасным хищником.