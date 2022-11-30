Эксклюзив 30 ноября 2022, 11:54 ТЭЦ загорелась в Перми МЧС сообщило о пожаре на ТЭЦ № 9 в Перми

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Сильный пожар начался на ТЭЦ № 9 в Перми, на место выехали спасатели. Об этом «360» сообщили в региональном управлении МЧС.

«Тридцатого ноября в 12:58 поступило сообщение о пожаре на ТЭЦ № 9 в Перми» — заявили в ведомстве.

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По предварительным данным МЧС, все произошло по адресу: улица Промышленная, дом 3. Известно, что горит крыша цеха на территории ТЭЦ. На место ЧП направились спасатели МЧС — 79 человек личного состава и 23 единицы техники.

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Ведомство уточнило, что все сведения пока предварительные, информация будет уточняться. Причины пожара пока не известны.