Происшествия 19 ноября 2022, 17:30 ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут из-за пожара на газопроводе Губернатор Ленобласти Дрозденко: всеволожскую ТЭЦ перевели на перевели на мазут Telegram-канал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

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Всеволожскую ТЭЦ перевели на мазут для бесперебойности подачи тепла. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Давление на магистральном газопроводе снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла», — написал он.

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По предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели и пожарные локализуют сейчас очаг возгорания.

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Днем 19 ноября в Ленинградской области произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что звук было слышно из всех частей города Мурино. Сообщили, что это могло быть ЧП на газопроводе. В региональном правительстве заявили, что речь идет о газозаправочной станции в районе Всеволожска, там произошло возгорание. Житель Мурина рассказал, что после взрыва в воздухе запахло газом. Спустя некоторое время в городе послышался отдаленный гул. Известно, что ударная волна от взрыва дошла до многоэтажек на окраине Петербурга.