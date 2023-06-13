Происшествия 13 июня 2023, 08:06 Теткино и Глушково подверглись обстрелу ВСУ Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле Теткино и Глушково

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Украинские войска утром 13 июня атаковали приграничные поселки Теткино и Глушково Курской области. Пострадали дома, машины, электро- и газоснабжение, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«С раннего утра со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Теткино. <…> Прямо сейчас ВСУ продолжают обстреливать [Глушковский] район», — написал он.

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В Теткино девять домов попали под удар, два из которых загорелись. Пострадал автомобиль, разрушения сорвали снабжение домов электричеством и газом. Несколько домов повредили в Глушково. Роман Старовойт сообщил, что по предварительной информации, никто не пострадал, и показал фото разрушенных построек.

На территории Белгородской области украинские войска обстреляли 12 июня село Дроновка Грайворонского городского округа. Осколки повредили фасад и окна.