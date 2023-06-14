Важное 14 июня 2023, 08:45 Теткино и другие села Курской области оказались под обстрелом ВСУ Губернатор Старовойт: ВСУ атаковали Теткино и другие села Курской области Telegram

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Вооруженные силы Украины вновь атаковали Курскую область. Под обстрелы вновь попало и село Теткино. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Приграничные населенные пункты Глушковского района сегодня утром вновь были обстреляны со стороны Украины», — написал он.

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Спиртзавод в Теткине получил повреждения. В частности, там разрушены технологические линии, возникли проблемы с электричеством. Села Попово-Лежачи и Коровяковка тоже оказались под обстрелом. Ни люди, ни объекты инфраструктуры там не пострадали.

ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы. Накануне стало известно о том, что кинотеатр «Мир» и здание управления МВД в поселке Глушково Курской области получили повреждения. По словам Старовойта, прошлым утром зафиксировали 12 прилетов. Однако обошлось без пострадавших.