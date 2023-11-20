Происшествия 20 ноября 2023, 15:29 Тетя владельца банка «Финам» пропала в Москве Mash: тетя владельца банка «Финам» Ольга Дюсуше пропала в Москве Фото: careerist.ru

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Бывшая преподавательница ВШЭ и тетя владельца банка «Финам» Ольга Дюсуше пропала без вести в Москве. Соответствующее заявление подал ее племянник. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, в субботу, 18 ноября, женщина спустилась в столичное метро и уехала в неизвестном направлении.

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Предположительно, она могла стать жертвой телефонных аферистов, которые периодически звонят пожилым людям, вынуждают их взять кредиты и скрыться под предлогом того, что их преследуют «мошенники».

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