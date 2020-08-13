Тетя погибшей красавицы из Читы рассказала свою версию ее гибели
Татьяна Дербина вышла на проезжую часть во время нелегальных гонок, чтобы сделать красивые кадры. В этот момент девушку насмерть сбил мотоциклист, который не справился с управлением. Татьяна Дербина скончалась на месте от полученных травм.
Тетя девушки Мария Червонных считает, что столкновения можно было бы избежать, если мотоциклист не решил произвести на публику впечатление.
Мое мнение, все-таки, что он решил понтануться перед публикой и неосознанно совершил наездТетя Татьяны Дербиной
Также родственница отметила, что скорее всего девушка сидела на середине дороги и водитель мотоцикла непонятно каким образом зацепил ее дугами. Мужчина утверждает, что девушка сама шагнула в его сторону. Но Червонных разговаривала с очевидцами происшествия, которые отрицают эту версию.
Сейчас, если удастся найти видео, <…> будет более менее понятно, кто виновен в ее гибелиМария Червонных
Кроме того, очевидцы сообщили тете о том, что знакомые предупреждали мотоциклиста о последствиях неадекватного поведения на гонках. Но мужчина игнорировал замечания.
С Татьяной Дербиной простились 13 августа. Ранее в соцсетях появились слова соболезнования в адрес семьи погибшей.