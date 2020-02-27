Тетя чуть не убила своего племянника, делая селфи с пистолетом

Тетя малыша была уверена, что пистолет не заряжен. В момент, когда она делала снимок, из оружия вылетела пуля. Она попала в живот ребенку.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, после операции оно стабилизировалось. Ребенка продолжают держать в клинике.

Обвинения девушке пока не предъявлены. Проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства дела.