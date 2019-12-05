Водитель на Audi разбил 13 машин в Петербурге. Видео

В петербургском управлении ГИБДД начали проверку после аварии с 13 машинами. Там, как сообщалось ранее, девушка взяла новый Audi 7 на тест-драйв и на большой скорости врезалась в десяток автомобилей.

UPD: По уточненной информации от ГИБДД, за рулем подменного автомобиля, а не машины на тест-драйве, был 42-летний мужчина. ДТП произошло в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Авария произошла около 09:50 в районе дома 6 на Выборгском шоссе. За рулем находилась девушка 1994 года рождения, в автомобиле также был пассажир 1977-го.

«Audi А7, двигаясь во втором ряду, совершил столкновение со стоящим перед пешеходным переходом транспортным средством Mercedes, после чего от удара автомобиль Audi совершил наезд на препятствие, выезд на газон разделительной полосы и по касательной задевает 11 транспортных средств», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

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В результате столкновения пострадали два человека: водитель Audi и ее пассажир. Они получили травмы средней степени тяжести. В ГИБДД начали проверку после аварии.

Как пишут очевидцы, машина повредила, в основном, автомобили, которые стояли на светофоре в ожидании разрешения на разворот. Видеорегистратор одного из таких автомобилей запечатлел момент аварии. Все свидетели утверждают, что девушка ехала на очень большой скорости.

«Девушка на А7 на дикой скорости снесла ограждения и столб, основные повреждения остальных машин — разлетающиеся в стороны куски ограждений разделительной линии», — сообщил группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» один из водителей, в чью машину въехала девушка на Audi.

По информации «РЕН ТВ», девушка не имела прав на управление автомобилем. Документы были оформлены на мужчину, который вместе с ней находился в Audi, но сидел на пассажирском кресле. Журналисты предполагают, что теперь им нужно будет оплатить ущерб в несколько миллионов рублей.

Судя по надписи на разбитом автомобиле, он принадлежит «Audi Центр Витебск». В салоне пока не прокомментировали массовую аварию.